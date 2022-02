Praegu on hea aeg tööd otsida

Kui oletada, et suure tõusu taga on toitlustusasutused, mis juba varakult suvetöötajaid värbavad, siis nii see pole. Kuuga lisandunud töökohtadest vaid neli protsenti oli majutuses ja toitlustuses. Veerand uutest töökohtadest jäi haldus- ja abitegevuse valdkonda ja 23 protsenti töötlevasse tööstusesse.