Galerii Pärnu spordihalli kaheks päevaks vallutanud maratonvõistlusel toodi lavale üle 1000 tantsu

Populaarsel tantsuvõistlusel, kus osaleda soovijaid oli tänavu nii palju, et Happy Dancersi stuudio ühe eestvedaja Sigrid Absaloni sõnade kohaselt tuli mõnele ka ära öelda, on omapäraks see, et karika ja medalita ei jää seal ükski osaleja, piisab sellest, et lööd kaasa ja tantsimisest rõõmu tunned. Auhinnalise koha vääriliselt esinenud tantsijad saavad ühe karika rohkem.