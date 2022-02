Kergliiklustee Pärnu-Jaagupi ja Uduvere vahel on veel kaugem tulevik

Põhja-Pärnumaa abivallavanem Jaanus Rahula uuris transpordiametilt, millal on plaanis lõpetada Pärnu-Jaagupi ja Uduvere vahelise tee rekonstrueerimine. 2013. aastal toonase maanteeameti tellitud Pärnu-Jaagupi–Kergu maantee rekonstrueerimisel jäi teadmata põhjusel ehitamata esimene 2,3 kilomeetri pikkune lõik. Rekonstreeritud tee sõidetavus paranes ja seal kasvas liikluskoormuski, eriti suurveokite osas.

“Kuna tee rekonstrueerimisprojektis ette nähtud kõnniteeosa koos valgustusega jäi tegemata, on jalakäijad jäetud väga liiklusohtlikku olukorda,” märkis abivallavanem. “Praegu on vaid sõidutee äär markeeritud, kuid see ei taga kuidagi jalakäijate ohutust.”