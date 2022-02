Politsei ei välista Iklas piirikontrolli taastamist

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt avaldas, et jälgib tähelepanelikult sündmusi Ukrainas ja võib juhtuda, et ühel hetkel taastatakse piirikontroll Ikla, Luhamaa ja Koidula piiripunktiski, et nõustada ja juhendada siia saabuvaid või Eestit läbivaid Ukraina kodanikke.