Ametnikud ja apteekrid rahustavad: Jooditablette pole vaja võtta

Mitmes apteegis on jooditabletid otsa saanud. FOTO: Liis Treimann/Postimees

Kodumaakonna mitme apteegi töötajad kinnitasid, et Ukrainas toimuva sõja ja sellest tingitud võimaliku tuumaõnnetuse hirmus on tõusnud inimeste huvi jooditablettide vastu. Keskkonnaamet aga toonitab, et joodiprofülaktika järele puudub vajadus.