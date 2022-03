Kohalikud kultuuritegelased seisavad solidaarsuses ukrainlastega nende võitluses vabaduse nimel. “Tundsime, et sümboolne lipuke Facebookis ega sündmuste jagamine sotsiaalmeedias pole piisav. Soovime oma oskuste piires tugevamalt panustada ja päriselt kaasa aidata. On südantliigutav, et muusikud ideega vaid mõne tunniga kaasa tulid,” rääkis ürituse korraldaja Andres Tölp. “Mõistame hukka Moskva poliitilised otsused, mis on viinud sõjani. Seisame rahu ja vabaduse eest!”

“Midagi on vaja teha kohe ja praegu, et pisutki vaprale Ukraina rahvale toeks olla. Sõjamehed sõdivad, meie relvad on kaastunne ja abivalmidus,” leiab korraldaja Ants Välimäe, kes usub, et igaüks püüab jõudumööda aidata. “Meie, muusikud ja kultuurikorraldajad, teeme seda nii, nagu oskame. Tule kohale ja anna oma panus – igaüks meist on oluline!”