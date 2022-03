Pärnu koolid ja lasteaiad on ukrainlaste tulekuks valmis

Lavassaare lasteaia ­õpetaja abi Tatjana Tõrva näitab magamistuba, mis on Ukraina mudilaste jaoks juba valmis sätitud.

Viimasel nädalal on Lavassaare lasteaias käinud vilgas sagimine. Paika on saanud lauad, toolid, magamisasemed, olemas voodipesu ja õppematerjal. Kohalik lasteaed on valmis vastu võtma 15 Ukraina sõjapõgenike mudilast.