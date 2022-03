Pärnus avatakse Ukraina sõjapõgenike vastuvõtupunkt

Sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juht Kaisa Üprus-Tali selgitas, et möödunud nädalal Tallinnas avatud vastu­võtukeskus näitas head eeskuju, kuidas Ukrainast saabunud inimestele esmast abi ühest kohast pakkuda. “Lähipäevil on sellised vastuvõtukeskused avatud igas regioonis, mis loodetavasti võtab pealinnalt pisut koormust vähemaks,” lausus Üprus-Tali.

Vastuvõtupunkti saabunud inimesed registreeritakse ja seal kaardistatakse nende abivajaduski. Kohalike omavalitsuste abiga on vastuvõtupunktidesse loodud puhkealad, kus on näiteks mängunurk, raamatud ja mänguasjad kaasavõtmiseks, ­internetipunkt, toit.

Kui selgub, et inimesel ei ole Eestis lähe­dasi ja ta ei suuda endale iseseisvalt elukohta leida, suunab sotsiaalkindlustusamet ta riigi korraldatud majutusasutusse. “Alustasime eelmisel nädalal lepingute sõlmimist erasektori majutusasutustega üle Eesti, just nimelt selleks, et sõjapõgenikele lühiajaliselt peavarju pakkuda. Tänaseks oleme lepingute sõlmimisega lõpujärgus ja kokku loodame lepingud sõl­mida 44 majutusasutusega,” rääkis Üprus-Tali.