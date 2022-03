Pärnumaa sotsiaalvaldkonna töötajad paistsid silma

Tänaseks on Eestisse jõudnud üle 15 000 sõjapõgeniku. Riisalo avaldas tänu nendele inimestele, kes on olnud aktiivsed ja aidanud sõja eest põgenenud peredele vajalikku abi korraldada. "Vabaühenduste kõrval ongi lähikuudel just omavalitsused ning ka sotsiaalvaldkonna töötajad riigile oluliseks partneriks, et pakkuda Ukrainast saabunud peredele ja lastele turvatunnet," lisas minister.