Ühispöördumises, millele kirjutasid alla Oliveri Aiakohvik, Poisi Eine, Miami Beach, Simple Day, Karusselli, Karusselli Kleidipuhvet, Kohvik Roosi, Villa Wesset ja Mack Bar-B-Que, toovad ärid välja, et Maitsete Uulitsa tõttu satub festivali päevadel nende juurde märkimisväärselt vähem kliente ja ühtekokku jääb neil saamata umbkaudu 15 000 eurot tulu. See raha on vajalik, et madalhooaeg tasa teha. Paljud ärid tegutsevadki ainult suvekuudel.