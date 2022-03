Pärnu noortetelevisioonis läks eetrisse sõjateemaline arutelusaade

Noori teletegemisel juhendav Tauno Rubin avaldas, et sõjateemalise saate mõte tekkis esiti tal endal. “Noortel oli sõja alguspäevadel ju koolivaheaeg ning nad olid selle suure ja hirmutava infomulli sees terve vaheaja, nii tundus oluline seda teemat käsitleda,” pajatas Rubin. “Vaheajal oli meil huviringiga arvutimängude päev ning ma küsisin seal neilt, mis nemad sellest arvavad. Nad leidsid koos, et peaksime kindlasti selle saate tegema.”

Pernova tehnikamajas asuvas stuudios olid külas Kristjan Õunpuu Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskusest, Merike Kukk Eesti Punase Risti Pärnumaa seltsist, Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala ja Pärnu kolledži sotsiaaltöö õppejõud Valter Parve.

Nii paljude külalistega korraldas noortetelevisiooni meeskond arutelu esimest korda. Arutelusid on varemgi olnud, kuid külalisi oli siis üks-kaks. Nii oli seekordne saade proovikivi nii saatejuhile, režiipuldis istunud õpilasele kui ka abistajatele. “Silmaringi õppetund oli kindlasti seegi, et märgata külaliste vajadusi ning kui oli vaja pakkuda vett, siis keegi kohe jooksis kiirelt seda organiseerima, ilma et õpetaja peaks kellelegi käskluse andma,” rääkis Rubin. “Olen viimasel ajal proovinud õpilastesse juurutada teiste inimeste märkamistki.”

Pärnu noortetelevisiooni juhendab Tauno Rubin. Foto: Ülo Soomets

Arutelu sisust jäi kõlama, et tunded on lubatud ja inimlik suhtumine, suhtlemine on praegu tähtsam kui kunagi varem.

”Pöördelisel ajal, milles me elame, on inimlik kohustus küsida teise käest: ”Kuidas sul läheb?”, suhelda rohkem,” mõtiskles Valter Parve saates. Ta pani ette rohkem kokku saada, käia kinos, lugeda raamatuid. Merike Kukk täiendas, et raskustes inimesi tuleks märgata kogu aeg, mitte ainult sõja tingimustes. Kui keegi on saanud viga, on hätta sattunud, tuleks alati oma abi pakkuda või abi kutsuda.

”Märkamine, head suhted – need on ühed vaimse tervise vitamiinidest, millest tänapäeval palju räägitakse,” lisas Kristjan Õunpuu ning nentis, et kummalisel kombel oli vaja sõda selleks, et inimlikkust meile meelde tuletada.