Sindi paisu lammutamine püüab Euroopa Liidu auhinda

Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnutsi on Natura 2000 kaitsealade võrgustik ülioluline, et saavutada ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2030. aasta ambitsioonikad eesmärgid. Ala lisas, et nii Eesti kui kogu Euroopa looduspärandit ja selle mitmekesisust tuleb üha muutuvas maailmas kaitsta ja taastada, tagamaks tulevastele põlvkondadele jätkusuutlik elu.