Pärnakas Helis Martoja rääkis, et koroonapassi nõue teda otse ei mõjutanud, kuna ta on vaktsineeritud, küll aga kellaajaline piirang. “Me käisime esimesel nädalavahetusel pärast ­piirangute leevendamist kohe klubis,” ütles Martoja. Ta lisas, et oli tore jälle inimesi näha ja kogu öö väljas olla. “Ma igatsesin seda väga, et saaks ennast tühjaks tantsida või istuda kauem restoranis,” märkis ta.