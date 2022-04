Kassid ja koerad tuleb marutaudi suhtes kaitsesüstida

Pärnu Terveksi loomakliiniku loomaarst Marit Veeber ütles, et marutaudivastase vaktsiini nõude taaskehtestamisega pole nad suurenenud nõudlust seni märganud. “Praegused patsiendid saavad oma vaktsiinid tavalise skeemi järgi,” märkis ta ja lisas, et kevad on siiski vaktsineerimise puhul aktiivsem periood.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnutsi on Eesti olnud juba aastaid marutaudivaba, aga haiguse taaslevimise oht siiski püsib. “Kuna naaberriigis Venemaal on marutaudi esinemissagedus kõrge, on reaalne oht, et sealt võib metsloomade liikumisega levida marutaud Eestisse,” sõnas minister.