Varesed rajavad usinalt uued pesad

“Varesed on uute pesade ehitamisel olnud väga usinad. Kõige töökamad varesed elavad Jakobsoni pargis ja Vana-Pärnu metsapargi mängu­väljaku ümbruses,” ütles Unn. Võitlus varestega on pidev, sest Unni nimetatud parkides jõuavad varesed vaid poolteise päevaga üles ehitada uued pesad ning ettevõte, kes pesi likvideerib, peab minema ­sinna neid jälle eemaldama, et linnud ei jõuaks pessa muneda. “Kui ­pesas on juba munad, siis seda pesa hävitada ei ­tohi.”