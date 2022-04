Renditõukerataste kasutajad peavad arvestama uuendustega

Näiteks hoiatab tõukeratas halva ilma eest ja kuvab vastava teavituse. “Selline teavitus tekib siis, kui oleme tõukerattad oma süsteemist välja lülitanud, sest teed on libedad ja tõuksidega ei ole ohutu sõita,” lausus Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev. Ta lisas, et kuna Eesti ilm on kevadkuudel väga heitlik ja endiselt sajab aeg-ajalt lundki, vaadatakse seda jooksvalt ilma järgi, kas päeva jooksul saab tõukerattaga sõita või mitte.