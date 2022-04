Linn toetab majaomanikke seintele maalingute tegemisel

Pärnu linnavalitsuse linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu avaldas lootust, et seinamaalinguteks vajalike värvide ostmise toetamine võiks pärnakates tekitada huvi katta oma hooned (osaliselt) põnevama lahendusega kui kanda maja välisseintele lihtsalt uus kiht värvi.

Pärnu keskuslinnas ja osavaldades võiks tema arvates olla rohkem selliseid elu- ja ärihooneid, mida katavad seinamaalingud. “Oleks ju väga tore, kui suurte korterelamutega rajoonides, nagu Mai piirkond, oleks majade otsaseintel ühtlase värvipinna asemel vaadata hoopiski muraalmaale. Need rikastaksid tunduvalt meie linnaruumi,” märkis Poopuu.

Poopuu leiab, et kui hooneomanikul ja kunstnikul on võimalik seinamaalingu eskiislahendus valmis, võiks seda tema kui linnakujunduse spetsialistiga jagada. “Saame siis koos hinnata, kuidas soovitud lahendus nii konkreetse hoone kui selle ümbrusega sobib,” selgitas Poopuu.

Värvikampaania laiem eesmärk on väärtustada kohalikku elukeskkonda, parandada Pärnu linna visuaalset ilmet, säilitada olemasolevat puit- ja kiviarhitektuuri ning aidata kaasa ehitiste välisilme korrastamisele.

Toetuse maksimummäär on selleks aastaks tõusnud 2500 eurolt 4000-le. 10–150-liitrise värvikoguse puhul on hüvitatav summa 50 protsenti värvi maksumusest ning 151-liitrise ja enama värvikoguse puhul on hüvitatav summa 40 protsenti värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.