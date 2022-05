Varased talgulised: Ärge muretsege, prügi jagub kõigile

Treener Eleri Birk põhjendas, et koristus võeti ette nüüd, sest kui veetase tõuseb, jõuab prügi vooluga merre. “Tahaks, et veekogud oleksid puhtad,” sõnas ta. Birk on merel veesporti tehes kohanud vastu ujuvat prügi: pudeleid, jäätisepabereid.