Spaajuht pelgab, et Pärnu saab külge kalli koha maine

“Ma olen küll optimist, aga ainuke murenoot on see, et eelmisel aastal läksid hinnad Pärnus natuke üle võlli,” avaldas Estonia Spa Hotelsi juht Andrus Aljas. Ta nentis, et Tallinna vanalinn on juba kahjuks külge saanud kalli ja mõttetu koha maine, ning lootis, et Pärnuga nii ei lähe. Hinnatase on tähtis, sest odavlennud võimaldavad mõnekümne euroga sõita Euroopas pea kõikjale. Nii on puhkeajal väga palju valikuid.