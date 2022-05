Video ⟩ Pärnu linna tähtsaim auhind anti üle kihnlaste laulu ja tantsu saatel

Juba seitse aastat koos Kase Margiga (Mark Soosaarega) raadios Kihnu uudiseid edastanud nooruke Kase Kai ehk Kai Leas oli sellelgi õhtul noore ajakirjaniku rollis ja päris aiasügavuses laululaval Koidula muuseumi juhatajalt Elmar Tringilt, miks on Kihnust hulk inimesi siia kokku tulnud ja mida see inimene peab siis ära teinud olema, et nii suurt auhinda saada.