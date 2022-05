Pärnu–Uulu uue maantee ehitamine võib minna eeldatust odavamaks

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk selgitas, et kohe ehituseks ei lähe, kuna enne lepingu sõlmimist tuleb kontrollida esitatud kalkulatsioonide korrektsust ning pakkujate vastavust riigihanke kvalifitseerimis- ja vastavustingimustele. Lepingu allkirjastamiseks läheb paar kuud. Tükk märkis, et ehitustöid plaanitakse alustada selle aasta kolmandas kvartalis.

Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.