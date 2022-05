Omavalitsused saavad põgenikele kulutatu tagasi

Lõviosa Saarde valla kantud kuludest on seotud Tihemetsa paigutatud sõjapõgenikega. Voltveti mõisa juures kunagises ühiselamus jagub majutuskohti 110 inimesele. Vallavanem Külli Karu jutu järgi on olnud aeg, kui ühiselamu täitumus oli üsna maksimumi lähedal. Praegu saab seal peavarju 64 Ukrainast sõja eest pagenut. Pigem on Karu sõnutsi peresid ära läinud kui juurde tulnud.

Summa, mis Saardel riigilt saada, ulatub üle 20 000 euro. Karu täpsustab, et need kulutused, mis omavalitsus nüüd seoses põgenike aitamisega tagasi küsib, on tehtud enne seda, kui abivajajad said ajutise kaitse staatuse. Raha kulus põhiliselt majutusele ja toitlustusele, samuti transpordile, kui ukrainlastel oli vaja käia dokumentide järel.