Häädemeestel süstitakse koeri ja kasse marutaudi vastu

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhtspetsialisti Anne-Ly Veetamme sõnutsi on Eesti marutaudivaba riik, kuid jätkuvalt on vajadus ja kohustus oma lemmikloomi vaktsineerida, sest meie lähinaabruskonna riikides on haigus levinud nii kodu- kui metsloomade hulgas.

Oluline on, et vaktsineeritav loom oleks terve ja vähemalt kolme kuu vanune. Juhul kui lemmikul on pass või muu dokument, millesse kaitsesüstimise andmed kanda, palutakse see kaasa võtta.