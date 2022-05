Tantsurahvas sulgeb maantee

Kella 7–22 on Audru–Lavassaare–Vahenurme maantee 11 . kilomeetril Lavassaare staadioni ümbruses tee liiklusele suletud.

Ürituse ajal on läbipääs teel tagatud vaid operatiivsõidukitele. Tavaliiklejatele korraldatakse ümbersõit kohalikke teid, Mäe ja Võidu tänavat pidi.

Kaua oodatud Pärnumaa tantsupidu rändab ajamasinaga kaugesse tulevikku, mil Eesti rahvas ootab ikka veel sinitaeva all, et tuleks uus kangelane, kes kõik korda teeks ja uueks looks. Peost võtab osa üle 2200 tantsija ja võimleja.