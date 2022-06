Rahvarõivakool on kui käsitööspaa

Kui õmblejaametit pidav Audru kandi naine Tiia Heinsaar mõtles paar aastat tagasi, et oma kihelkonna rahvariiete meisterdamine on talle käkitegu, siis Pärnumaa rahvarõivakoolis koos samasuguste käsitööhuvilistega asja kallale asudes selgus, et esialgne mõte on sulaselge illusioon.