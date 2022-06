Eeloleval laupäeval avab Lottemaa üheksandat hooaega värava. Tänavune suvi kulgeb Leiutajatekülas pulmade tähe all. Suure muudatuse on läbi teinud rand.

Lottemaa programmijuht Hana Kivi sõnas, et temani jõuab aeg-ajalt jutte, et “mis seal Lottemaal uut on, me oleme seal käinud ja Lotte on ikka Lotte”.