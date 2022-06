Rannaparki kolivad suveks taluloomad

Ponidele, lammastele, küülikutele ja kanadele on eraldatud 50ruutmeetrine ala Rannapargi selles osas, mis jääb Tervise ravispaahotelli taha mere poole. Puudesalu all ja pillirooala kõrval jagub neljajalgsetele ruumi ja seal on ka küllalt varjuline, et kaitsta neid päikese eest. Tugeva meretuule eest hoiab loomi pilliroomüür.