Swedbanki Pärnu kontor sattus pahategija sihtmärgiks

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Andra Väärtmaa teatel sai häirekeskus laupäeval kell 4.38 teate, et Pikal tänaval Swedbanki ruumides töötab suitsuandur. Selgus, et tegu on korduva probleemiga, kus keegi pahatahtlik inimene vajutab juba teist korda viimase nädala jooksul sisse tulekahju käsiteadusti.