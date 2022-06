Pärnu-Uulu maanteelõigu ehitajaks valiti eeldatust viiendiku võrra odavama pakkumise teinud firma

Kokku esitati Pärnu‒Uulu 2+2 teelõigu ehitamise riigihankele kuus pakkumist, mille keskmine maksumus jäi suurusjärku 35,5 miljonit eurot. Ehitustöid on plaanis alustada selle aasta kolmandas kvartalis.

Kuna ennustati kõrgemat hinda, jagatakse vabanenud raha ära muude Euroopa ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide vahel, mis on kavas teoks teha lähiaastatel.

Tee ehitatakse välja nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Liiklusuuring näitab, et sel lõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa üle 20 protsendi.