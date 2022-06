Populaarne matkarada jääb remondi tõttu järgmise kevadeni suletuks

Häädemeeste vallas Via Baltica äärest alguse saav Rannametsa–Tolkuse 2,2 kilomeetri pikkune õpperada on looduse nautlejatele suletud juuni algusest. Kes teed tõkestava puna-valge piirdelindi alt ikkagi läbi poeb, ei pääse edasi sellegipoolest, sest ära on korjatud nii vana trepp kui osalt lammutatud all orus üle veesilma viinud purre.