Kogutud kirsturaha võib nappida: matuste hind aina kerkib

Pärnu krematooriumi juhataja Reimo Holmi sõnutsi on sel aastal tulnud hinnakirja korrigeerida juba kahel-kolmel korral. Ta seletas, et kütuse hinnatõus tähendab omakorda lahkunu transpordi hinnatõusu. Ka teenuste osutajad, nagu kõnelejad, muusikud, fotograafid, on tõstnud oma töö hinda.

Kerkinud gaasihind mõjutab tuhastamise maksumust, sest krematoorium töötab gaasil. Urni ja kirstude tootjad on hinda kergitanud. “Meie ahjumehhanism kasutab tuhastuskirste, need peavad olema puidust kirstud, millega lahkunuid tuhastame. Samamoodi nagu on tõusnud puidu hind, on kerkinud kirstude hind. Loomulikult tõstab see omakorda tuhastamise hinda,” selgitas Holm.