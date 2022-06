Galerii ⟩ Pärnu sai 27. korda enda kätte suvepealinna ametisaua

Kevadpealinna Türi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Triin Pärna sõnas, et kui Otepää märtsis tiitli Türile andis, siis nad olid öelnud, et lund jagub talvepealinnas järgmise talveni. Pärna tõdes, et nii hästi ikkagi Otepääl ei läinud ja viimased lumehunnikud lükati juuni keskel laiali. "Meie nii kadedad pole, kui Pärnule tiitli üle anname, vaid lubame, et suvi võib tulla," lausus ta.