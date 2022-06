Graafik ⟩ Kevadkuudel jagus suvepealinnas kuiva ilma ja päikesepaistet

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla rääkis, et Pärnus oli kevade keskmine õhutemperatuur 4,9 kraadi, mis on 0,5 kraadi normist madalam (norm 5,4 kraadi). Kõige külmem kevadkuu oli märts, mil kuu keskmine õhutemperatuur oli –0,1 kraadi, mis on normist pisut soojem (norm –0,5 kraadi). Kõige soojem kuu oli mai, mil kuu keskmine õhutemperatuur oli 10,1 kraadi (norm 11,4 kraadi).