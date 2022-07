Vallikääru aasa ehivad poolteise meetri kõrgused tähed

Märk on mõeldud linnaruumi ilmestama ja selle juures saab mälestuseks pilte teha. Valged metallkonstruktsiooniga tähed toetuvad alusele, mis on kruvivaiadega maapinna külge kinnitatud. Poolteist meetrit kõrgete ruumiliste kirjatähtede läbimõõt on tosin sentimeetrit. Kokku on südamega nimemärgil pikkust 11 meetrit.