Tootsi lasteaia-põhikooli hoone rekonstrueerimisel on mitu plaani

Praegu otsitakse ehitajat, kes vahetaks välja katuse, soojustaks maja, vahetaks aknad ja ventilatsiooni. Abivallavanema Jaanus Rahula sõnutsi soovitakse 1950. aastatel ehitatud telliskivimaja saada soojapidavamaks.

Vald on arvestanud, et ehituse hinnaks võib kujuneda 800 000 eurot, millest 591 000 eurot on riiklik toetus, mille kasutamise tähtaeg on järgmine suvi.

Ehituse hinnad on järjest kõrgemaks läinud, mistõttu ollakse valmis kasutama ka alternatiivset varianti. Rahula tõdes, et siis on volikogu otsustada, kuidas täpsemalt edasi minnakse.

Üks variant on see, et loobutakse toetusrahast ja tehakse üksnes tööd, mis mahuks valla eelarvesse. Selleks ettevalmistusööd juba käivad. Rahula märkis, et küsitakse hinnapakkumisi katuse, akende ja vundamendisoojustuse jaoks.

Katusega on abivallavanema ütlust mööda seis kõige kriitilisem, kuna see on juba väga vana. Arvatavasti lisandub katusealuse soojustus. “Kindlasti see raha, mis volikogu valla eelarves Tootsile määras, sinna ka läheb,” lausus ta.

Ehitustööde ajaks on plaan kolida õpilased endistesse Tootsi vallavalitsuse ruumidesse, mida plaanitakse järgmisel nädalal vaatamagi minna. Rahula sõnutsi on ruumid korralikud, vaja oleks vaid paigaldada uued radiaatorid. Needki on tegelikkuses varuks olemas endisest Halinga vallamajast.