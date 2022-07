Meretuulepargi ühendusele hakatakse otsima kohta

Planeeringuala on Liivi ja Pärnu laht, maismaal Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde vald ning Pärnu linn. Territooriumi suurus kokku on ligikaudu 5404 ruutkilomeetrit. Planeeringuala on määratud omavalitsuste täpsusega, et mitte langetada ennatlikult eelvalikut.