Galerii ⟩ Jakobsoni preemiate jagamisel tehti ajalugu

Pärnumaa omavalitsuste liidu üldkogu aseesimees Ülle Vapper, kes oli ka Jakobsoni preemiate jagamise komisjonis tõdes, et tublimatest tublimate valimine oli äärmiselt keeruline. “Samuti on kaunimad kodud läinud aastatega aina ilusamaks ja tean, et sealgi oli valiku tegemine äärmiselt raske,” avaldas Vapper.