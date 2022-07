Galerii ⟩ Tänavatoidufestival meelitas Supeluse tänavale ohtralt toiduarmastajaid

Festivali külastanud Aivar ja Helgi Sild kiitsid, et toiduvalik on väga lai. “Ei oska kohe valida, veel ei ole jõudnud kõigega tutvuda,” märkis Helgi. “Sööme kõigepealt kõhu täis, siis lähme vaatame edasi,” lisas Aivar.

Võrust Pärnusse perega puhkama tulnud Tairi Ojaviir ütles, et valis sobiva toidu lapse järgi. “Lapsel oli süüa vaja,” põhjendas ta ja lisas, et lapsel on kalapäev. Ojaviir ütles, et talle endale jäid silma takod, mis tuleb kindlasti ära proovida.