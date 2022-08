Galerii ⟩ Pärnu rannast avastati järjekordne lastele ohtlik atraktsioon

Kuna liumägi tundus pereisale väga kulunud, läks ta seda lähemalt vaatama, et veenduda selle turvalisuses. Selgus, et see on nii halvas seisukorras, et vahetult enne allajõudmist on seal umbes viiesentimeetrine pragu, mis on läbi murdunud. “See on nagu fileerimismasin – kui mõni laps sealt alla laseb, siis ta võib oma poolest kannikast ilma jääda,” märkis Gedri.