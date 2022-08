Disc golf’i klubi Hole-in-One esindaja Urmas Lääne sõnutsi on nende eesmärk teha park sellisesse kohta, et jääks võimalus mängida Pärnu linnas. “Kõigil noortel pole võimalik sõita Jõulumäele või kuskile kaugemale,” märkis ta. Jõekääru disc golf'i park on aga Rail Balticu trassil, mistõttu puudub kindlus, kui kauaks seda veel on.