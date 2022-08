Sotside minister kandideerib Pärnumaal esinumbrina

Sotside Pärnumaa juhatus otsustas selle nädala alguses, et teeb erakonnale ettepaneku kinnitada Peterson Pärnumaa piirkonna esinumbriks.

Peterson avaldas pressiteate vahendusel, et tema arvates peaksid siinsed sihid olema piirkondlik palgatõus ja inimestele kindlustunde tagamine. Samuti loeb ta tähtsaks tugevat majandus, millel rajanevad stabiilsed töökohad ja sissetulek.

“Kandideerin, sest mulle on südamelähedased töötingimuste ja palgataseme teemad, peale selle muidugi tervishoid,” avaldas Peterson. “Peagi algavatel Pärnumaa kohtumistel kavatsen kõik need teemad võtta terava tähelepanu alla. Inimeste palgad ja elukvaliteet Pärnumaal peavad tõusma!”

Peterson teab, et SDE ridades Pärnumaalt parlamenti pürgida on lihtne ülesanne. “Siiski, ma põhimõtteliselt ei ole nõus sellega, et teised erakonnad loovutavad Pärnumaa EKRE-le, mis müüb valijatele probleeme ja konflikte lahenduste pähe,” seletas ta. “Peame otsima lahendusi muredele, mis reaalselt Pärnumaa inimesi iga päev puudutavad.”