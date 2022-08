Madu koduaias – kasulik või ohtlik naaber?

Arvatakse, et rästiku tunneb ära seljal lookleva sakilise mustri järgi, kuid tegelikkuses võivad rästik ja nastik värvitoonilt ja mustrilt isenditi erineda ja olla üksteisega üsna sarnased. Küll on nastikul alati kukla piirkonnas heledad kollakad laigud, mis rästikul puuduvad.

Kui aiapidaja on kindlaks teinud, et aia on koduks valinud rästik, tuleb leida võimalikult ohutu viis temast vabaneda. Rästiku mürk ei ole enamasti surmav, kuid võib siiski olla ohtlik, eriti kui peres elavad väikesed lapsed, vanurid või koduloomad. Aga tasub teada, et rästik kardab inimest rohkem kui inimene teda ja madu hammustab vaid siis, kui talle peale astuda või teda puutuda.

Kord aias rästikuga kokku puutunud, tuleb tõenäoliselt kohtumisi ette veel, kuna paikne rästik veedab terve elu umbes 100 meetri raadiuses. Vanarahvas räägib kõiksugu lõhnadest ja taimedest, mis pidavat rästikuid peletama, kuid spetsialistide kinnitusel on sellised lood müüdid. Kuna maod reageerivad vibratsioonile, võib olla kasu mutipeletitest, aga ainus kindel viis rästikust vabaneda on ta ohutult koduaiast eemale toimetada.

Kui hoida aiamuru madal, on vähe tõenäoline, et rästik aeda tulla tahab. Mõistlik on vältida igasuguste oksa- ja risuhunnikute kogumist, kuna need on maole hea varjekoht. Kompostihunniku võiks teha aga majast võimalikult kaugesse aianurka, et vähendada mao ja inimese kohtumise tõenäosust.