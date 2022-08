Kunagine Pärnu abilinnapea panustab turismi arengusse

Aavik avaldas, et soovib uues ametis koos meeskonna ja partneritega anda parima turismi taastumiseks ja edasiseks kasvuks. “Turismisektor kogu maailmas on viimastel aastatel olnud tugevalt mõjutatud järjestikusest tervise-, energia- ja julgeolekukriisist. Tänu valdkonnas tegutsejate pingutustele on Eesti külalistel ja siseturistidel võimalik jätkuvalt tarbida väga heal tasemel teenuseid,” rääkis Aavik. “Siiski on kriisiaastad toonud suure tööjõupuuduse ning kasvanud energia- ja toorainehinnad on seadnud surve alla turismiteenuste maksumuse ja kvaliteedi.”