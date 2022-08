Pärnumaa keskmine palk tõusis aastaga 166 euro võrra

Pärnumaal on palgakasv olnud kiirem kui riigis tervikuna, kuid siiski on palgad märkimisväärselt väiksemad.

Pärnumaa keskmine palk on aastaga tõusnud 13,1 protsenti ja see kasv on olnud kogunisti 30 protsenti kiirem kui riigis tervikuna. Sellegipoolest jääb selle kandi keskmine palk riigi keskmisele tublisti alla.