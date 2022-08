Kestliku loodusturismi tunnustus annab ettevõtetele enamat kui ainult sertifikaadi

Üks tunnustuse pälvinud ettevõtteid OÜ Viis Aastaaega, mis korraldab Soomaal kanuu- ja räätsamatku, on tuntud loodusemehe Aivar Ruukeli oma. Ta on Soomaal loodusturismi arendanud üle poole oma elust ja tähelepanu pälvimise üle väga õnnelik. “Nüüd on Eestis meid kümme ja natuke on hea meel teiste üle ka!” teatas Ruukel.