Galerii ⟩ Muinastulede öö tähistamiseks kogunes Pärnu randa rohkelt rahvast

Non Grata liige Al Paldrok rääkis, et nad on tiimiga teinud tuleskulptuure munastulede öö tähistamiseks juba kolm aastat. “Kui mujal Eestis süüdatakse lihtsalt lõkkeid, siis Pärnu sündmus on eriline mastaapsete tuleskulptuuride poolest,” tõi ta välja ühe eripära.