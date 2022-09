Pildid ja video ⟩ Usinad neljajalgsed näitavad oskusi keelatud ainete otsimisel

MTA tolliosakonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus avaldas, et viimati peeti sellist võistlust 2019. aastal Lätis, mistõttu on tal hea meel, et lähiriikide koerajuhid saavad üle aastate taas kohtuda. “Jah, võistluse võitmine on oluline, aga ka need sidemed, mis sa siit saad,” märkis Tinkus. “Sa näed, kuidas su kolleegid otsivad oma koertega ja õpid neilt. See on selle kokkusaamise suurim pluss.”