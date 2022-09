Statistika ⟩ Eesti levinuim peretüüp on lasteta paar

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila selgitas, et rahvaloenduse mõistes on perekond kaks või enam koos elavat inimest, kes on omavahel seotud abikaasadena, partneritena ehk vabaabieluga või vanema ja lapsena.

Kokku on perede arv viie protsendi võrra väiksem 2011. aasta loenduse perede arvust, kuid perekonnas elavate inimeste arv on tõusnud (2011. aastal oli see 2,74). Eesti peredest 49 protsenti on kaheliikmelised, 22 protsenti kolmeliikmelised, 20 protsenti neljaliikmelised ning ülejäänud üheksa protsenti on viie- või enamaliikmelised.

Perekondadest 55 protsenti moodustavad abielus paarid, 27 protsenti on aga vabaabielus elavate paaride perekonnad. Üksikvanematega perekondi on kokku 18 protsenti.

Perekonnad jaotab statistikaamet abielupaaride perekondadeks, vabaabielupaaride perekondadeks, üksikisa ja üksikema perekondadeks. Omakorda on võimalik nende hulgas eraldi vaadata ilma lasteta, vähemalt ühe alla 25aastase kodus elava lapsega perekondi ja perekondi, kus noorim kodus elav laps on üle 25 aasta. Sellest jaotusest tulenevalt on Eesti levinuim peretüüp abielupaar, kellel pole lapsi või kelle lapsed ei ela kodus. Osakaalu järgi on teisel kohal abielupaarid, kelle vähemalt üks alla 25aastane laps elab kodus. Arvukuselt kolmas on registreerimata kooselus elavad paarid, kellel on vähemalt üks alla 25aastane laps.