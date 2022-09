Niru palk paneb südamega tööd tegeva päästja keerulisse olukorda

Mölder on tugeva missioonitundega mees, kes üritab anda endast alati parima, et kaasinimesi aidata. Peale kodukandi tuletõrjeseltsis priitahtlikuna ja komandos meeskonnavanemana tegutsemise tuleb tal aga rügada teiselgi ametikohal, et arved makstud saaks. Mees elabki justkui selleks, et tööd teha – aina vähem on tal võimalik lähedastega aega veeta ja hobidele pühenduda. Ehkki Mölder armastab väga oma tööd, on pere talle esmatähtis, mistõttu ta on pidanud mõtlema päästjatööst loobumisele.Väljakutsed moodustavad tööst väikese osa