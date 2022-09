Galerii ⟩ Uuenenud Sookolli võit läks Prantsusmaale

Eesmärk oli anda senisest suurem kaal just oskustele, et õppustel kokkuharjutanud üksus saaks vilumuse ja koostöö proovile panna. Vesselovi kinnitusel võtsid osalejad muutuse hästi vastu. “Nad hindasid kõrgelt unikaalset võimalust just terve jaoga võistlema tulla ja pöörata jõuvaru säästmise asemel enam tähelepanu ülesannete täpsele sooritusele,” selgitas ta. Võistluse korraldajad Pärnumaa malevast ja sealsest Korbe malevkonnast jäid samuti uuendusega rahule. Samal ajal avaldasid nad lootust, et järgmisel korral on osalejaid arvukamalt ja konkurents tihedam.